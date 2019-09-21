بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات كوبري ميت حلفا العلوي الجديد بقليوب

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم السبت، يرافقه الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، أعمال إنشاءات كوبري ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب بتكلفة 3.5 مليون جنيه،وذلك فى إطار خطة المحافظة لانشاء كبارى علوية للمشاة على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع حفاظا على أرواح المواطنين.





وقال المحافظ إن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 كباري علوية بمنطقة أبو سنة وقليوب وميت حلفا بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه وتعبر الكباري الطريق الزراعي السريع وخط السكة الحديد لخدمة مواطني هذه القرى وحفاظا على أرواحهم حيث تم تسليم كباري أبو سنة وقليوب والانتهاء منها.





ووجه محافظ القليوبية، بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم كوبري ميت حلفا وإدخاله الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي تلك المناطق، كما كلف رئيس مجلس ومدينة قليوب بالعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة والتواصل مع الشركة والمحافظة في حالة وجود أي مشكلات.



