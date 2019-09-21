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اقتصاد

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة ببطاقة أسرتها لزوجها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
محمد صبيح
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات.

وقام الوزير، بافتتاح مكتب الخدمة المتطور بالعمرانية، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وزارة التموين بالجيزة. 

وشدد الوزير على مسئولي مكاتب التموين، بتيسير كافة الإجراءات، من أجل تقديم الخدمات للمواطن فى سهولة ويسر وعدم تعقيد الأمور أمام المواطن، ﻭأنه فى حالة تعثر الموظف فى الرد على أى استفسار يخص خدمة المواطن عليه التواصل مع الوزارة أو معه شخصيا، من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين، خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.

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