أول مرة في تاريخها.. سامسونج بصدد إطلاق هاتف جديد بدون أزرار نهائيًا

تزداد الأفكار المجنونة التي يتم إضافتها للأجهزة المحمولة يومًا بعد يوم لكي تواكب التقدم التكنولوجي مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الأفكار الجديدة هو انتاج الهواتف التي تحتوي على أي أزرار نهائيا.





وتحاول شركة سامسونج العملاقة مواكبة تلك التطورات، حيث أنتجت أول هاتف لها يعمل بدون أي أزرار وهو هاتف Samsung Galaxy S11، ويأتي الهاتف الجديد بدون زر التحكم في الصوت وبدون مفتاح تشغيل الهاتف. بدلًا من ذلك، يعتمد الهاتف على مزيج من الحركة والضغط لتحديد لإعطائه أمر ما؛ فالضغط المتواصل الثابت على الجانب الأيمن من الإطار قد يوقظ الجهاز؛ بينما الانزلاق إلى أسفل اليسار قد يضبط مستوى الصوت، بحسب ما ذكرته مجلة "تي 3" البريطانية.





ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتج فيها شركة سامسونج Samsung هاتف ذكي بدون أزرار، ففي يونيو، كشفا شركة Ice Universe أن هاتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus قد تم تصميمهم في بادئ الأمر بدون أزرار.





ومع ذلك، فشل كلا الجهازين في عملية الاختبار الصارمة للشركة، مما أدى إلى التضحية بالنماذج الأولية المستقبلية لصالح نموذج احتياطي مزود بمفاتيح.





وكشفت شركة Ice Universe أيضًا أن هاتف Samsung Galaxy S11 سيكون تحسينًا كبيرًا عن Samsung Galaxy S10 الحالي، مشيرًا إلى أن سامسونج Samsung تتعامل مع الهاتف كـ "بداية جديدة".



