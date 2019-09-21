لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته.. فيديو

نشرت منصة صحيفة "المدينة" السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يرصد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال.



ويظهر الوليد بن طلال في مقطع الفيديو مع والدته وشقيقتها لمياء، أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله.



وتزوجت منى الصلح من الأمير طلال عام 1954م، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.



