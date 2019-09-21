ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:36 م
الوليد بن طلال يقف
الوليد بن طلال يقف بين والدته وخالته وخلفه تمثال جده
على صالح
نشرت منصة صحيفة "المدينة" السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يرصد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال.

ويظهر الوليد بن طلال في مقطع الفيديو مع والدته وشقيقتها لمياء، أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله.

وتزوجت منى الصلح من الأمير طلال عام 1954م، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مقطع عفوي بين الأمير الوليد بن طلال وحفيدته يشعل تويتر

ترشيحاتنا

فيديوجراف .. بعدما اكتشفت خيانته.. كيف انتقمت نجمة سوريا من زوجها

مورينيو يدافع عن زيدان

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

على طريقة كهربا .. حسين الشحات يصطحب أمح ويؤكد انتقاله للنادي الأهلي

أسطورة تشيلسي يعلق على أزمة صلاح وماني

إزالة بقع الزيت من الملابس .. 6 طرق للتخلص منها نهائيا

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

عضو الأعلى للإعلام: الشعب يعي سموم قنوات الإخوان.. وعقوبات على المحرضين

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟