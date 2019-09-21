عبد المعطي: تأسيس اتحاد لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار في مشروع قانون التأمين الموحد

كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مسودة قانون التأمين الموحد شملت على تأسيس اتحاد يضم خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.





كما تطرق القانون أيضًا لتأسيس اتحاد يضم مهنة وسطاء التأمين في السوق بما تضم من شركات أو أشخاص، فضلا عن اتحاد لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار فى مشروع قانون التأمين الموحد.





كما أن الأمر من الممكن أن يتطرق لتأسيس اتحاد واحد أو شعبة لكل هذه المهن المساعدة لصناعة التأمين، مشيرًا إلى أن تمويل التغطية التأمينية للمنشآت الحكومية والمنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، وأقساطها من الممكن ان تأخذ صورا كثير تتم مراعاتها مع اللجنة المشكلة عند توفير هذه التغطيات، لافتا إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط ، لديه خبرة كبيرة فى صناعة التأمين من الممكن ان تدعم هذه الخبرة هذا الملف بشكل أسرع خلال الفترة الحالية ، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد الذي ضم العديد من البنوك التي تتعلق بتنظيم وعمل شركات التأمين التكافلية وشركات الرعاية الصحية نظرا لان تلك المهن لم تكن موجودة فى القانون القديم ، فضلا عن تنظيم عمل شركات الوساطة التأمينية في السوق.





وأوضح عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك مشاكل كثيرة تحدث من جانب شركات التأمين وهى خاصة بعقود المتدربين، فالهيئة تعمل جاهدة مع الشركات لحل هذه المشاكل ، مشيرًا إلى أن شركة التأمين عندما ترتكب مخالفة يتم اكتشافها عن طريق عمليات الفحص من جانب المسئولين بالهيئة ، لافتا الى ان الهيئة تتخذ إجراء على الشركة لفرض عقوبة عليها واما ان تتصالح من العميل، فالغرامة تتوقع على شركة التأمين بحكم قضائي، فالهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتامين ينظمان عقود التدريب نفسها ، بهدف وضع النماذج الجيدة مع توضيح حقوقهم وواجباتهم ، اضافة الى ذلك فالهيئة تقوم بتنظيم عقود التدريب كلها حتى يكون هناك اتفاق فى الرؤية مع شركات التامين ، حيث ان عدم وضوح الرؤية يسبب ظهور مخالفات مع قطاع التأمين، كما أن عمل الهيئة الأساسي في السوق الرقابة وتوجيه حتى يسير السوق بدون مخالفات، فظهور مخالفة يتم تحرير محضر بذلك، وبالتالي لن تتم بطريقة ودية مع تلك الجهات، مع تعريف المسئولين بها ويتم التحقيق فيها فأما أن يكون هناك تصالح او يتم تحويلها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الجهة، لافتا الى هناك العديد من المخالفات تم توجيها إلى النيابة ولكن لا يمكن حصرها ، ولكن معظم مخالفات قطاع التأمين لم تذهب إلى النيابة نظرا لأنه يتم التصالح عليها ، مع دفع مبلغ معين للخزانة العامة للدولة ، وذلك عن طريق لجنة تعريف الدعوة الجنائية بالهيئة العامة للرقابة المالية ، على أن تعمل هذه الجهة على إزالة أسباب المخالفة.