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تعليم

غدا مدارس الوادي الجديد تستقبل 68223 طالبا بمراحل التعليم المختلفة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:48 م
مدارس الوادي الجديد
مدارس الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالصفوف التعليمية بالمدارس هذا العام 68223، موزعين على مراكز المحافظة الخمس.

وأكد الزملوط بأنه تم توفير الزي المدرسي وتوزيعه على التلاميذ بجميع مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة بوقت كاف.

وأشار الى أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب من خلال توفير الزي المدرسي والمصروفات مجانا للطلاب بالقرى النائية والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى التلاميذ الأيتام وغير القادرين بجميع مدارس المحافظة.

وأضاف أنه تم تنفيذ مبادرة المدارس الخضراء، وذلك بتنفيذ خطة تشجير وتنجيل الأفنية والمساحات غير المستغلة بجميع المدارس، وتم أيضا إعادة توزيع المعلمين والمعلمات على الإدارات التعليمية حسب الحاجة لسد العجز في بعض التخصصات.

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