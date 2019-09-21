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مرأة

اليوم العالمي لـ الزهايمر.. تعرف على السبب وراء الإصابة به وأبرز أعراضه

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:59 م
الزهايمر
الزهايمر
آية التيجي
في يوم 21 سبتمبر من كل عام، ينطلق اليوم العالمي لـ اـلزهايمر، ويعاني نحو 35 مليون شخص في العالم من مرض الزهايمر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 115 مليونا بحلول عام 2050، حيث يعتبر الخرف هو السبب السادس للوفاة، على مستوى العالم.

يعد مرض الخرف مرضًا تنكسيًا تدريجيًا في الدماغ ، يؤدي فيه تراكم البروتينات غير الطبيعية إلى موت الخلايا العصبية، وقد يعطل الخرف أجهزة الإرسال التي تحمل الرسائل من وإلى المخ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى التسبب في تقلص المخ.

ماذا يحدث عند الإصابة بـ الخرف؟
عندما يصاب الشخص بمرض الخرف بإن خلايا المخ تموت بالتدريج، وهو ما يؤدي إلى فقدان المخ وظائف البديهية الذي يقوم بها، تموت خلايا الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتوجه والقدرة على التفكير والتعقل.

ويتقدم مرض الخرف ببطء وبشكل تدريجي، في المتوسط ​​، يعيش مرضى الخرف من خمس إلى سبع سنوات من بعد تشخيصهم بالمرض، ولكن قد يعيش بعضهم لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا.

الأعراض المبكرة للإصابة بمرض الخرف:

1- فقدان الذاكرة على المدى القصير
2- الارتباك
3- التغيرات السلوكية
4- تقلب المزاج
5- صعوبات التعامل مع المال أو إجراء مكالمة هاتفية

الأعراض المتأخرة لمرضى الخرف:

1- فقدان شديد للذاكرة ، نسيان أفراد الأسرة المقربين ، أشياء مألوفة أو أماكن.
2- تشعر بالقلق والإحباط بسبب عدم القدرة على فهم العالم، مما يؤدي إلى سلوك عدواني.
3- في نهاية المطاف تفقد القدرة على المشي.
4- تعاني من مشاكل في الأكل، عدم تذكرك على تناول الطعام، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.
5- في الغالب ستحتاج في النهاية إلى رعاية على مدار 24 ساعة .

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