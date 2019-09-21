لمحاولة استعادتها .. السودان يفتح ملف الأموال المنهوبة من نظام البشير

قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إن الوزارة بدأت في العمل على عدة ملفات خاصة بالأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.



وأضاف نصر الدين عبد الباري، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تحتاج إلى بعض الوقت، لإعلان ما سيتم فعله بشأن الأموال التي نهبها رجال عمر البشير.



من جانبه، أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، أمين سعد، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في توفير المعلومات، واسترداد الأموال التي نهبها مسؤولو النظام السابق وأودعوها خارج البلاد.



جدير بالذكر، أن عمر البشير، يحاكم حاليا، على إثر تهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.