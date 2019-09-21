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محافظات

للحد من مخاطر الحرائق .. خطة جديدة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع الجيزة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:06 م
رفع المخلفات من شوارع
رفع المخلفات من شوارع محافظة الجيزة
محمد الصاحى
انتهت محافظة الجيزة من رفع 75 طن مخلفات قمامة والتراكمات من الأنفاق أسفل الطريق الدائرى نطاق حى العمرانية وذلك من خلال الحى وهيئة النظافة والتجميل .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تنظيم لجان للمرور أسفل الطريق الدائرى تضم أجهزة شئون البيئة والرصد والمتابعة لضبط أى مخلفات قمامة لسرعة رفعها وذلك للحد من مخاطر الحرائق أو المشكلات البيئية الناجمة من تلك التراكمات .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن التراكمات تم رفعها من الانفاق أسفل الطريق الدائرى على مدار يومين وتم تجريد وتمهيد الطريق عقب انتهاء الأعمال لتسهيل حركة السيارات المواطنين .

ونوه المحافظ إلى ضرورة توجيه رؤساء للأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة ورفع أى مخلفات أو تراكمات أسفل الطريق الدائرى بنطاق كلًا منهم، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدد من صناديق القمامة بجوار سلالم المطالع والمنازل للطريق الدائرى لتسهيل جمع المخلفات وعدم تناثرها بمحيط الطريق .

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملات نظافة موسعه أعلى الطريق الدائرى لرفع كفاءة النظافة وإزالة أى مخلفات بالطريق إضافه إلى إنه جارى تنفيذ أعمال تجريد لمطالع ومنازل الطريق الدائرى من خلال هيئة النظافة والتجميل .

من جانبه،أكد محمد نور رئيس حى العمرانية أنه تم تنفيذ حملة على مخازن بيع الخردة والفريزة بشارع عادل إسماعيل بحى العمرانية حيث تم ضبط عدد من المخالفات البيئية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا أنه تم شن حملات لرفع المخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات لشارع الاهرام وذلك فى إطار توجيهات اللواء المحافظ برفع كفاءة النظافة .

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