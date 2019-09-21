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مرأة

طريقة تخزين البطاطس خطوة بـ خطوة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:54 م
بطاطس
بطاطس
قسم المرأة
تعد البطاطس من اهم الأكلات فى منزل كل سيدة لأنها من أحب الكلات لكل الأطفال ويمكن أن تقدم بعديد من الأشكال ، وتمد الأطفال بكثير الفيتامينات لأنها تحتوى على النشا والبروتين وكثير من المعادن ولذلك نحتاجها فى معظم الأوقات ،وإليكم طريقة تخزين البطاطس خطوة بخطوة وهى:

- نقوم بأختيار حبة البطاطس الكبيرة و القوية
- نقوم بغسل البطاطس جيدًا ونصفيها
- نقطع البطاطس بأحجام متساوية بالشكل الذى نريدة
- نقوم بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة ونضع البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبى
- نرفع البطاطس ونضعها على ورق المناديل للتخلص من من الزيت الزائد ونترك البطاطس حتى تجف تماما ونضعها فى أكياس فى الفريزر ونتأكد من إخراج الهواء
- نخرج الكيس عند الأستعمال ونضعها فى الزيت وهى مجمدة
- نخرج البطاطس عندما تكون مقرمشة من الخارج ونصفيها ،ثم نقوم بتقديمها

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