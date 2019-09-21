طريقة تخزين البطاطس خطوة بـ خطوة

تعد البطاطس من اهم الأكلات فى منزل كل سيدة لأنها من أحب الكلات لكل الأطفال ويمكن أن تقدم بعديد من الأشكال ، وتمد الأطفال بكثير الفيتامينات لأنها تحتوى على النشا والبروتين وكثير من المعادن ولذلك نحتاجها فى معظم الأوقات ،وإليكم طريقة تخزين البطاطس خطوة بخطوة وهى:



- نقوم بأختيار حبة البطاطس الكبيرة و القوية

- نقوم بغسل البطاطس جيدًا ونصفيها

- نقطع البطاطس بأحجام متساوية بالشكل الذى نريدة

- نقوم بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة ونضع البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبى

- نرفع البطاطس ونضعها على ورق المناديل للتخلص من من الزيت الزائد ونترك البطاطس حتى تجف تماما ونضعها فى أكياس فى الفريزر ونتأكد من إخراج الهواء

- نخرج الكيس عند الأستعمال ونضعها فى الزيت وهى مجمدة

- نخرج البطاطس عندما تكون مقرمشة من الخارج ونصفيها ،ثم نقوم بتقديمها