جامعة عين شمس تنظم ماراثون دراجات في أول أيام الدراسة

نظمت إدارة رعاية الشباب ومسئولو نشاط الجوالة بجامعة عين شمس بعض الأنشطة الطلابية للطلاب للتعريف بأنشطة الجوالة والأنشطة الجامعية.



وتم تنظيم مخيما للجوالة وماراثون للدراجات، ومسابقة فى رياضة تنس الطاولة في أول أيام الدراسة بجامعة عين شمس بالعام الجديد.



ويقام المهرجان تحت شعار "قادرين نعملها" وذلك انطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الإستذكار و الملاعب و المطعم ونظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.



كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.



كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.

