10 أطعمة تسبب الحساسية لطفلك فى السنة الأولى.. منها العسل والفاكهة

جميع الأمهات تريد الحفاظ على صحة طفلها وأعطائه التغذية السليمة خلال السنة الأولى ولكن يجب علينا معرفة الأطعمة المناسبة لهم والتى لا تؤثر عليهم سلبًا أو تسبب لهم الحساسية ولذلك قدم موقع boldsky أهم الأطعمة التى يجب تجنب تناولها لطفلك وهى:



1- العسل:

يحتوى العسل على أبواغ بكتريا والتى إذا تناولها الطفل يمكن أن تؤثر على مناعة ،وتسبب الإمساك وضعف الشهية.



2- الحبوب المكررة:

لا يحبب تناول الحبوب المكررة للطفل ويفضل تناول الحبوب الكاملة المليئة بالمغنسيوم والألياف الغذائية والكالسيوم وفيتامين ب التى يحتاجها الطفل على عكس الحبوب المكررة التى تفتقد كل ذلك.



3- حليب البقر:

وفقًا لدراسة أجريت فأن تناول الأطفال لحليب البقر يؤثر عليهم لأنه يحتوى على نسبة مخفضة من الحديد بالأضافة إلى توقف الكالسيوم والكازين.



4- عصائر الفاكهة:

نصحت الجمعية الأمريكية بتجنب عصير الفواكهة بنسبة 100 فى المائة للأطفال التى تقل أعمارهم عن 6 أشهر لأن العصير لا يقدم أى تغذية ويفضل لبن الأم.



5- الشوكولاتة:

لا ينبغى على الآباء إدخال الشوكولاتة فى السنة الأولى لانها تحتوى على مواد صلبة من اللبن يمكن أن تسبب حساسية للطفل يجب بعد مرور عام للطفل.



6- المكسرات:

يمكن أن يسبب الجوز حساسية للأطفال ويجب تجنب الفول السوداني الكامل وزبدة الفول السوداني أو أى زبدة.



7- المأكولات البحرية:

لا ينبغي إعطائهم المأكولات البحرية وخاصة المحار وغيرها التي تحتوي على زئبق وبدلًا منه يمكن سمك السلمون والبلطي والتونة.



8- البيض:

لا ينصح الأطباء بتناول الأطفال للبيض الكامل في السنة الأولى من عمره لأن 2% من الأطفال لديهم حساسية تجاه البيض.



9- اللحوم:

لا ينبغى تناول الأطفال لمنتجات اللحوم حيث يصعب هضمها لحصولها على نسبة عالية من الصوديوم والدهون الحيوانية ولا تكون مفيدة لطفلك.



10- التوت:

التوت والفراولة وغيرها من الفاكهة الحمضية فى الطبيعة يمكن أن تسبب حموضة واضطراب في المعدة للأطفال.