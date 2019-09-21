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أخبار البلد

بدء عمل لجنة الأعلى للإعلام لوضع قواعد منح تراخيص وسائل الإعلام

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:25 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، عملها لإعداد قواعد تنظيم ومنح تراخيص وسائل الإعلام.

ونوهت مصادر خاصة، لـ "صدى البلد"، إلى أن اللجنة بدأت فى العمل على وضع القواعد الخاصة لاستخدام أجهزة البث الفضائي، وقواعد منح التراخيص لمنصات التواصل الاجتماعي العالمية للعمل في مصر منها "فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب وقواعد تنظيم العمل .

وأشارت إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، وجمال شوقي وصالح الصالحي، اعضاء المجلس، والمستشار القانوني للمجلس نائب رئيس مجلس الدولة مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بعمل قواعد تعامل بسيطة بين طالبي التراخيص والمجلس بحيث يجرى منح الترخيص بمجرد تقديم الإخطار طبقا لنصوص الدستور والقانون وسيكون هناك قواعد مبسطة وشفافة لمنح تراخيص وسائل الإعلام.

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