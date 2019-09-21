الصناعات اليدوية والتراثية إلى العالمية.. مطروح تصنع أفضل أنواع الأكلمة اليدوية وصناعة الفضة بسيوة

الصناعات اليدوية والتراثية بمطروح الي العالمية

تشجيع المشاركة في المعارض لتسويق المنتجات

مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح: سندعم العارضين من خلال المشاركة مجانا

تتميز محافظة مطروح بإنتاج أنواع مميزة من الصناعات الحرفية والتراثية مثل الأكلمة وصناعة المشغولات والفضة ومنتجات النخيل، حيث تتميز واحة سيوة بصناعات الفضة اليدوية والتي تعد من أهم الصناعات التراثية بالواحة، بالإضافة إلى صناعات منتجات النخيل.كما تنتج محافظة مطروح أجود أنواع الاكلمة اليدوية والتي تحظى بقبول في الأسواق الخارجية، ولاستغلال هذه الصناعات اليدوية يتم تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية لعرض تلك المنتجات، حيث تشارك محافظة مطروح بالدورة الثانية لمعرض تراثثا للحرف اليدوية والتراثية خلال الفترة من 2-6 أكتوبر القادم، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشارك فيه نحو 500 عارض، وذلك بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.ووجه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية من خلال فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح والمجلس القومى للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعى ورؤساء المدن، مع دعوة العارضين الراغبين فى المشاركة إلى التسجيل بالإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، مع تذليل جميع العقبات تشجيعا للشباب والمرأة لعرض مشغولاتهم وتوفير مصدر رزق لهم.وقال اللواء مجدى الغرابلى إن المعرض يتضمن المشغولات التراثية والحرفية التى تعبر عن محافظة مطروح ومنتجات المشغولات اليدوية بواحة سيوة.وأوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح أنه تشجيعًا للعارضين من أبناء مطروح سيتم دعم العارضين من خلال المشاركة مجانا مع إلغاء الرسوم المقررة لإيجار أقسام العرض، والتى تبلغ نحو 9 آلاف جنيه للقسم الواحد، وتحمل الجهاز تكلفة نقل منتجاتهم من مطروح إلى المعرض بالقاهرة والعودة.وأضاف أن المعرض يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة إلى الارتقاء بقطاع المشروعات والترويج لريادة الأعمال وإتاحة فرص عمل لائقة لأبناء مصر، إلى جانب الاهتمام بأنشطة إعادة إحياء الحرف التقليدية التى يتميز بها التراث المصرى وحمايتها من الاندثار، فضلا عن تنفيذ آليات وأهداف الجهاز لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة.