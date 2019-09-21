مباحث التموين بالقاهرة تشن حملة موسعة على الأسواق وتضبط سلعا فاسدة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مسئول عن مخزن دواجن مجمده لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن مجمدة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على ربع طن دواجن جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تمكنوا من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن شارع الحمزاوى ـ دائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على ١٢ طن فلفل ، بيكربونات ، ارز ، كمون جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



كما تم ضبط صاحب مصنع ملح طعام كائن شارع جمال عبد الناصر ـ دائرة قسم شرطة المرج لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " ملح طعام " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على ٩ طـــن ملح طعام و٣ ماكينة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.