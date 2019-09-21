تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها وآخرين في قضية تمويل الإرهاب

جددت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة حبس علا القرضاوى ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي وزوجها حسام علي وآخرين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المقيدة برقم 316 لسنة 2016، حصر أمن دولة.



صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.



ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.