افتتاح المقر المؤقت لجامعة الأزهر بطور سيناء

بعد طول انتظار أصبح لجامعة الأزهر مقر مؤقت بطور سيناء لحين إنشاء مبنى الجامعة بجنوب سيناء ومغادرتهم مبنى تمكين المرأة، لإجراء أعمال صيانة وتطوير به.



وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سيد الرافعي، نائب مدير الأمن، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بافتتاح المقر المؤقت لفرع جامعة الأزهر بطور سيناء لكليات التربية والشريعة وتابع فودة انتظام العملية التعليمية بالمقر الجديد اليوم.



وكانت المحاضرة الأولى لعميد الكلية الدكتور نصر الدين خضري الذي هنأ الطلاب والطالبات بالمقر الجديد والعام الدراسى الجديد، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء وأمر المحافظ بالانتهاء من أعمال التطوير في خلال اسبوع والتقى المحافظ بعدد من طلاب الجامعة في أول يوم دراسي لهم بالجامعة وأجرى حوارا مفتوحا معهم واستمع إلى طلباتهم والتي انحصرت في توفير مواصلات وتوفير سكن وصدق المحافظ على توفير وحدة سكنية لطالبات الجامعة بالإضافة إلى الوحدة السكنية التي تم توفيرها من قبل، ووافق على توفير وسيلة مواصلات للطلاب لنقلهم من مدن أبو رديس وأبو زنيمة بناء على رغبة الطالبات.



وهنأ المحافظ الطالبات بمناسبة عام دراسي جديد متمنيا لهم النجاح والتفوق وتقدم بالشكر والتحية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب.