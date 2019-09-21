العربى للأسمدة وسابك يعقدان ورشة عمل استراتيجيات الأعمال والتقنيات المالية بعمان

أعلن المهندس محمد عبدالله زعين الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، عن إقامة ورشة العمل المتخصصة حول استراتيجيات الأعمال والتقنيات المالية، والتى تستضيفها مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 21-23 سبتمبر 2019 وينظمها الاتحاد العربى للأسمدة ضمن سلسلة الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية ترسيخًا لسياساته الرامية الى تعزيز ثقافة ومفهوم الاستدامة فى مصانع الاسمدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك عن طريق التأهيل والتطوير الفني والتقني للعاملين بقطاع الأسمدة والتفاعل مع الشركات الاعضاء لتبادل الخبرات وعقد الورش التدريبية المتخصصة التى تتواكب مع متطلبات الصناعة، وذلك بالتعاون مع شركة سابك ( كراعى لبرنامج الندوة واحد قلاع صناعة الاسمدة على المستوى العالمى. (SABIC).





وأوضح "زعين"، فى تصريحات صحفية، بأن برنامج ورشة العمل يتميز بموضوعات غاية في الاهمية ويضم محتوي وتوجهات علمية معاصرة سوف يكون لها اثر كبير وإضافة علمية للحضور، مؤكدا ان الموضوعات التي ستناقش داخل برنامج الورشة سوف تنعكس ايجابيًا على الأداء الاقتصادي لشركاتنا الأعضاء وذلك لتنوع محتواها ومصادرها والمعلومات الكثيرة التى تتضمنها، والتي تأتي تبعًا للتغييرات السريعة فى الاوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي.





وأضاف، أن كل شركة تعمل على تقييم أدائها على أساس منتظم بهدف البقاء على وضعيتها والمحافظة على مركزها التنافسى وخاصة في صناعة الأسمدة، تتخذ الشركات خطوات للتوسع من خلال الوصول إلى أسواق جديدة ؛ وتقنيات حديثة مما يجعل المنتج والسعر أكثر جاذبية ؛ بالاضافة الى تطوير استراتيجيات جديدة وبالتالي تقوم الشركات بالبحث عن الأدوات الإستراتيجية المناسبة والتقنيات المالية من أجل التحقيق في التكلفة الداخلية والخارجية للمنتجات / الخدمة ، والحصول على معلومات السوق ، وتكاليف المنتج، وتحليل احتياجات العملاء ورغباتهم ، والتنبؤ وتقييم الأداء التنظيمي، وكذلك لضمان ميزة تنافسية في أنشطة الإنتاج.





وقال زعين: من المتوقع مشاركة 30 مشاركا من المختصين من الشركات المنتجة للأسمدة من كل من : السعودية، الأردن، الإمارات،سلطنة عمان، مصر، المغرب، العراق.