منة فضالي تكشف سبب حذف صورة مثيرة.. فيديو

كشفت الفنانة منة فضالي، خلال استضافتها في ندوة نظمها موقع "صدى البلد"، عن حبها الشديد لنشر صور لها بشكل يومي من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الأمر يجعلها سعيدة.



كما كشفت منة فضالى عن سبب حذفها إحدى الصور، قائلة: "بعد ما نشرت صورتي بالمايوه الأحمر اتصل بي صديق لي وطلب مني أحذفها وتناقش معي كثيرًا حتى نجح في إقناعي، ولكني أرى أنه من الطبيعي أن أرتدي مايوه على البحر وأن أنشر هذه الصور، ولكني حذفتها بعد مكالمة طويلة مع هذا الصديق".



وأضافت: "اعتدت على نشر صور لي سواء على البحر أو في كواليس أي عمل فني أشارك فيه أو بالجيم.. فأنا أحب نشر الصور ولا أرى أن الأمر فيه أي مشكلة".

