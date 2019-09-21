عنف واشتباكات وتخريب مرافق وقطع طرق.. تاريخ الملف الأسود للإخوان الإرهابية بالقليوبية

عناوين مختلفة سطرتها صفحات محافظة القليوبية لتسجيل الملف الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية وأحداث العنف والاشتباكات وتخريب المرافق وقطع الطرق واقتحام السجون، وغيرها من الأحداث التى شهدتها المحافظة، حيث استغل قيادات وأنصار المحافظة موقع المحافظة باعتبارها بوابة الدخول إلى القاهرة ومحافظات الدلتا وخططوا لإثارة الذعر والعنف وقطع الطرق.



واستغلت قيادات الجماعة الإخوانية الكذب والدين في محاولة للسيطرة على العقول، وتحريضهم على العنف، خاصة في مناطق شبين القناطر وشبرا الخيمة وقليوب والخانكة.



وتعد واقعة قيام أنصار الجماعة الإرهابية بقطع الطريق الزراعى السريع عند مدينة قليوب، ومنع مرور السيارات للمطالبة بعودة الرئيس المعزول للحكم مرة أخرى هى أهم الأحداث والجرائم التى شهدتها المحافظة، حيث خطط أنصار الجماعة الإرهابية لإحداث حالة من الفوضى، فقام ما يقرب من 5000 منهم بقطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بالقرب من مزلقان ميت حلفا دائرة قسم قليوب، وقاموا بإلقاء الحجارة على القوات والأهالى والسيارات التي تحاول المرور بالطريق.



كما اشتبك أنصار الجماعة الإرهابية مع المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على أفراد الشرطة وإصابة وكيل إدارة المرور بالمديرية وقتها بجرح سطحى بقرنية العين اليمنى ونزيف تحت العين اليمنى وجرح سطحى بالأنف وأمين الشرطة من قوة قسم شرطة قليوب بكدمات شديدة بالقدم اليمنى، كما حدثت تلفيات ببعض سيارات الشرطة.



كما شهدت المحافظة أيضا قيام أنصار الجماعة بقطع خطوط السكك الحديدية بالقليوبية بخطى شبين القناطر – الزقازيق وسكة حديد شبين القناطر – المرج خلال فعاليات ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة، كما قامت عناصر أخرى بقطع طريق "الخانكة – السلام" لتعطيل وسائل النقل العامة والسكة الحديد وإصابة مرفق النقل بالشلل المروري التام والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الفوضى والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة استقرار الدولة.



وحاول أنصار الجماعة الإرهابية اقتحام سجن أبو زعبل العسكرى خلال أحداث العنف والشغب التى شهدتها مدينة الخانكة، معقل أنصار التيارات الإسلامية، وذلك عقب تنظيم مسيرة بمنطقة أبو زعبل والتعدى على قوات نقطة الشرطة، إلا أن أجهزة الأمن تصدت لهم وتمكنت من ضبط عدد منهم ولم يتوقف اعتداء الجماعة الإرهابية على قوات الشرطة فقط بل تعدوا أيضا على المواطنين الأبرياء، وكذلك حرق بعض مواقف أتوبيسات النقل العام بمناطق بنها وشبرا الخيمة.



من ناحية أخرى، كشفت تقارير أمنية أن محافظة القليوبية تحولت إلى وكر لاختباء العناصر الإرهابية وتخزين الأسلحة وإيواء الهاربين من السجون.



وخلال السنوات الماضية، ظهرت قرى ونجوع صغيرة عرفتها الكاميرات التليفزيونية والقنوات الفضائية بعد استيطان الإرهاب بها وعاش أهلها مواجهات صعبة بين قوات الشرطة والعناصر الإرهابية.



وقال مصدر أمني إن محافظة القليوبية لها طبيعة جغرافية خاصة وموقعها من محافظة القاهرة جعلها وكرا للعناصر الإجرامية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط أكثر من خلية إرهابية لتصنيع القنابل بدائية الصنع واستهداف المنشآت الشرطية، بالإضافة إلى أنصار بيت المقدس بعرب شركس بالقناطر الخيرية.

