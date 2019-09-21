للاستغلال الأمثل .. وفد مشروع مركز التميز للمياه يزور جامعة أسوان .. صور

من أجل الإستغلال الأمثل لموارد المياه ، وتفعيل كافة الأفكار والرؤى والمقترحات لتحقيق ذلك على أكمل وجه، تلقى " صدى البلد " الضوء على زيارة وفد مشروع مركز التميز للمياه الممول من هيئة المعونة الأمريكية لجامعة أسوان ، لبحث سبل التعاون العلمى المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة .



وقد إلتقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بوفد المشروع وذلك فى حضور كل من الدكتور ياسر الشايب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية ، والدكتور عصام محمد المنسق العلمى للمشروع ، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان ، والدكتور حازم الجمل مسئول العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور هاني مدكور منسق المشروع بجامعة أسوان .



وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أن اللقاء تضمن مناقشة إمكانيات جامعة أسوان في مجال علوم المياه وسابق خبراتها في هذا المجال والأنشطة المتوقع تنفيذها في الجامعة بالتعاون مع مشروع التميز للمياه .



وأضاف غلاب بأن زيارة وفد المشروع تستغرق ثلاثة أيام وتتضمن إجراء لقاءات متعددة مع كل من عمداء كليات الزراعة والعلوم والهندسة وتكنولوجيا المصايد وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى مجال المياه ، علاوة على عقد لقاء مع قيادات الصناعة وثيقة الصلة بمجال المياه وذلك بمقر كلية الهندسة .



جدير بالذكر أن مركز التميز للمياه ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” من خلال تحالف من الجامعات الأمريكية هى ( واشنطن – كاليفورنيا سانتا كروز- يوتا – تمبل) والجامعات المصرية (عين شمس – الإسكندرية – أسوان – بني سويف – الزقازيق) .



وتم إفتتاح هذا المركز منذ بضعة أيام بجامعة الإسكندرية ، ويركز المركز على ثلاثة عناصر رئيسية هى (التعليم – البحث – التبادل) ويشمل ذلك دورات الدراسات العليا والجامعية و ورش العمل والبرامج التدريبية والمنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية فى مجال المياه ، بجانب تبادل البرامج بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية .