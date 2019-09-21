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محافظات

للاستغلال الأمثل .. وفد مشروع مركز التميز للمياه يزور جامعة أسوان .. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
من أجل الإستغلال الأمثل لموارد المياه ، وتفعيل كافة الأفكار والرؤى والمقترحات لتحقيق ذلك على أكمل وجه، تلقى " صدى البلد " الضوء على زيارة وفد مشروع مركز التميز للمياه الممول من هيئة المعونة الأمريكية لجامعة أسوان ، لبحث سبل التعاون العلمى المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة .

وقد إلتقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بوفد المشروع وذلك فى حضور كل من الدكتور ياسر الشايب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية ، والدكتور عصام محمد المنسق العلمى للمشروع ، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان ، والدكتور حازم الجمل مسئول العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور هاني مدكور منسق المشروع بجامعة أسوان .

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أن اللقاء تضمن مناقشة إمكانيات جامعة أسوان في مجال علوم المياه وسابق خبراتها في هذا المجال والأنشطة المتوقع تنفيذها في الجامعة بالتعاون مع مشروع التميز للمياه .

وأضاف غلاب بأن زيارة وفد المشروع تستغرق ثلاثة أيام وتتضمن إجراء لقاءات متعددة مع كل من عمداء كليات الزراعة والعلوم والهندسة وتكنولوجيا المصايد وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى مجال المياه ، علاوة على عقد لقاء مع قيادات الصناعة وثيقة الصلة بمجال المياه وذلك بمقر كلية الهندسة .

جدير بالذكر أن مركز التميز للمياه ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” من خلال تحالف من الجامعات الأمريكية هى ( واشنطن – كاليفورنيا سانتا كروز- يوتا – تمبل) والجامعات المصرية (عين شمس – الإسكندرية – أسوان – بني سويف – الزقازيق) .

وتم إفتتاح هذا المركز منذ بضعة أيام بجامعة الإسكندرية ، ويركز المركز على ثلاثة عناصر رئيسية هى (التعليم – البحث – التبادل) ويشمل ذلك دورات الدراسات العليا والجامعية و ورش العمل والبرامج التدريبية والمنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية فى مجال المياه ، بجانب تبادل البرامج بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية .
للاستغلال الأمثل .. وفد مشروع مركز التميز للمياه يزور جامعة أسوان .. صور
للاستغلال الأمثل .. وفد مشروع مركز التميز للمياه يزور جامعة أسوان .. صور
للاستغلال الأمثل .. وفد مشروع مركز التميز للمياه يزور جامعة أسوان .. صور

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