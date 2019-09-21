أسرة من أجل مصر تستقبل الطلاب الجدد بجامعة عين شمس بالاحتفالات

استقبلت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس الطلاب الجدد بالجامعة بأول أيام الدراسة بالاحتفالات والتقارير التعريفية بالجامعة وتاريخها وأماكن الكليات والمدرجات الخاصة بها وتوزيع بعض الهدايا وجداول محاضرات الجامعة احتفالا بالعام الجديد.



يأتي ذلك احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويستمر المهرجان فى الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر.



ويقام المهرجان تحت شعار "قادرين نعملها" وذلك انطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب والمطعم ونظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.



كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة ومعرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.



ويشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.