مليار و200 مليون استثمارات بالفيوم الجديدة حتى نهاية أغسطس

افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسى، بمدينة الفيوم الجديدة، والتى تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 18 مليون جنيه، وتضم 44 فصلًا دراسيًا (رياض أطفال – ابتدائى – إعدادى)، لاستيعاب 1540 طالبًا.









وأوضح الوزير، أنه سيتم تشغيل المدرسة فى العام الدراسى الحالى، حيث سيتم تشغيل 12 فصلًا للمرحلة الابتدائية، وتضم 400 طالب، و8 فصول للمرحلة الإعدادية، وتضم 260 طالبًا.





كما تفقد الوزير، مشروع محطة المحولات بقدرة 120 م ف أ، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 95 مليون جنيه، لتوفير إمداد مدينة الفيوم الجديدة كاملة بالطاقة الكهربائية حتى عام 2030.



