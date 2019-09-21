فكك مني وكبّر.. أمينة خليل تختبر مينا مسعود في المصطلحات المصرية..فيديو





التقت الفنانة أمينة خليل، بالفنان المصري الأصل مينا مسعود، نجم فيلم علاء الدين، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة المقامة حاليًا في الجونة.وظهرت أمينة خليل خلال لقاء أجرته مع مينا مسعود على هامش وجوده بالجونة، وبثت صفحة المهرجان مقطع منه، وهي تختبر مينا مسعود في مدى معرفته بمعنى بعض المصطلحات المصرية، منها :"فكك مني، وكبّر، روش، اشطة عليك، سيس، يهري وينكت"، واستطاع مينا مسعود الإجابة على كل الأسئلة ومعرفة جميع المصطلحات معادا مصطلح "سيس".يذكر أن مينا مسعود، قدم دور علاء الدين، في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم الكبير، ويل سميث، الذي يلعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت والتي تلعب دور "الأميرة ياسمين".