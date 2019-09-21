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أخبار البلد

سعودى يكشف سببا جوهريا وراء الحملات المفبركة ضد مصر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:48 م
خالد المجرشي
خالد المجرشي
مـــيـــــس رضـــــا
قال خالد المجرشي، الأمين العام المساعد للمنتجين العرب عضو جمعية "إعلاميون سعوديون"، إن محور الشر فى المنطقة يحاول زعزعة أمن واستقرار مصر بنشر الأكاذيب والمواد المفبركة.

وأوضح خالد المجرشي، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحرب على مصر من قبل تركيا وقطر هي حرب على الغاز "ثروة مصر القادمة"، مشيرًا إلى أن الأتراك أجبن من أن يخوضوا معركة بحرية مع الجيش المصري لعلمهم بتفوق القوات البحرية المصرية.

وأضاف: "تركيا تحاول زعزعة مصر من داخلها واستهداف جيشها تحديدا، لكن لن ولم يحدث بفضل التفاف الشعب حول قيادته وجيشه، فمصر هى الجبهة الغربية للسعودية، وأمنها واستقرارها من أمن بلادنا".

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