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رياضة

دور البروفيسور مفاجأة.. نادى الجونة يسرق الدوري على طريقة LA CASA DE PAPEL

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:15 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
عمرو ابو بكر - عبدالله هشام
قدم نادي الجونة قميصه الجديد بفيلم كارتون قصير ينتهي بظهور اللاعبين والمدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش وحسام غالي، مدير الكرة، على الطريقة الأوروبية استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري اليوم.

ويظهر في الفيديو الكرتوني لاعبو الفريق بملابس المسلسل الإسباني الشهير LA CASA DE PAPEL، وكان حسام غالي هو البروفيسور قائد الكتيبة الذي يقود العمليات من الخارج، وجاء الصربي نيبوشا في دور برلين الذي قاد العملية من الداخل.

وسرق أعضاء عصابة الجونة في الفيديو درع الدوري المصري، في إشارة إلى جاهزيتهم للمنافسة على البطولة لتحقيقها بتخطيط من البروفيسور حسام غالي.

وظهر في آخر الفيديو التي شيرت الجديد للفريق الذي سيخوض به منافسات الدوري المصري.

يذكر أن الجونة يفتتح مبارياته في الموسم الجديد للدوري الممتاز اليوم، السبت، في الخامسة والنصف مساءً على ملعبه أمام النادي الإسماعيلي.

ويسعى نادي الجونة تحت قيادة المدير الفني الجديد نيبوشا وكتيبته المليئة بنجوم الأهلي للوصول إلى أفضل مركز في ترتيب الدوري المصري الموسم الجديد.


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