رغم الرفض الأوروبي.. فيسبوك تنوي إطلاق عملتها المشفرة

لا تزال شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، تنوي إطلاق عملتها الرقمية المشفرة ليبرا "Libra" في العام المقبل، وفقًا لما قاله المدير التنفيذي المشرف على المشروع لصحيفة "NZZ" السويسرية، حيث تمضي الشركة قدما على الرغم من قيام السلطات في جميع أنحاء العالم برفض طرح العملة بها.



وبحسب ما ذكرته شبكة "euronews" الإخبارية، منذ أن كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية عن خططها في يونيو الماضي، واجهت العملة المقترحة العديد من الشكوك والتحقيقات من عدد من الدول، حيث تعهدت مؤخرا دولتا فرنسا وألمانيا بمنع "ليبرا" من العمل في أوروبا.



وقال "ديفيد ماركوس"، متحدث باسم شركة فيسبوك في مقابلة نشرت يوم الجمعة: "الهدف هو إطلاق العملة المشفرة ليبرا العام المقبل، حتى ذلك الحين سنحتاج إلى معالجة جميع الأسئلة بشكل مناسب وخلق بيئة تنظيمية مناسبة".



ويعد مشروع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تم الإعلان عنه أثناء توسعه في التجارة الإلكترونية محاولة لجذب العملات المشفرة إلى الاتجاه الجديد.



وسيتم دعم الميزان من قبل احتياطي من الأصول في العالم الحقيقي، بما في ذلك الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، والتي تشرف عليها منظمة مكونة من 28 عضوا.



ويهدف الهيكل إلى تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار في تقلب الأسعار الذي يصيب العملات المشفرة ويجعلها غير مفعلة لعمليات التجارة والمدفوعات.



وقال ماركوس: "من غير المحتمل أن تصبح عملات الميزان وسيلة الدفع الوحيدة لجميع للمعاملات المالية الواقعية المنتظمة في دول مثل سويسرا أو ألمانيا أو فرنسا، ولكن يفضل استخدامها للمدفوعات عبر الحدود أو لتسوية مبالغ صغيرة للغاية".



وأوضح أيضًا: "من غير المرجح في أي حال أن يدفع الناس مقابل اسبرسو في سويسرا أو ألمانيا أو فرنسا بالعملة ليبرا في المستقبل"، وأضاف أنه "في البداية، كان قبول المستخدم مشكلة أكبر من المشكلات التنظيمية لها".



وتركزت اهتمامات السلطات المختلفة على مستوى العالم، على تهديد العملة استقرار النظام المالي العالمي، والتدخل في السياسة النقدية السيادية والخصوصية وكذلك إمكانية استخدامها في غسل الأموال.



وذكر ماركوس إنه لا يعتقد أن المشروع سوف يتداخل مع السياسة النقدية في العالم، لأنه لن يخلق أي أموال جديدة ولن يؤثر على أسعار الفائدة أو العوائد، وأن محفظة Calibra الرقمية على فيسبوك، والتي ستسمح للمستهلكين والبائعين بالاحتفاظ بالعملة الرقمية والتعامل بها، ستكون متاحة في كل مكان يمكنها فيه تلبية المتطلبات التنظيمية.