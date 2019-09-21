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محافظات

سعد الجمال يُنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالجيزة..صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:03 م
اللواء سعد الجمال
اللواء سعد الجمال
محمد الصاحي
نجح اللواء سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب، فى إنهاء خصومة ثأرية بين، عائلة أبو ربيع بنزلة عليان، بمركز الصف و عائلة ابو صلاح بقرية صول بمركز اطفيح بالجيزة وذلك بعد عام من الجهود المستمرة للتوصل إلى الصلح بين العائلتين.

وأكد اللواء سعد الجمال أن جهود الصلح كللت بالنجاح بعد تعاون العائلتين، و تعاون نواب مركز اطفيح، مشددا على أن حقن الدماء بين العائلات هو حق على الجميع، وأن نار الثأر تحرق القلوب وتتسبب في إزهاق الأرواح و نزيف الدماء بين الأبرياء.

وجه اللواء سعد الجمال، شكره لجميع عائلات مركزي الصف وأطفيح وأكد أن تعاليم نشر السلام ونبذ العنف موجودة في الدين الإسلامي والمسيحي، وجه الجمال تهديدا شديدًا لأعداء الوطن قائلا: " نار الشعب سوف تحرقكم و لن تستطيعوا أن تشعلوا الفتنة بين الشعب و أجهزته.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أهمية إصلاح ذات البين و اوضح قيمة العفو عن المظالم في الدنيا و في الآخرة.

وحضر الجلسة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة و مركز الصف و على رأسهم اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة واللواء عماد حمدي رئيس قطاع الغرب و اللواء صبري الجمال مساعد أول وزير الداخلية و الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور جمال شيحة البرلماني وأستاذ أمراض الكبد و رئيس جمعية رعاية مرضى الكبد والمهندس خيري مرسي رئيس مجلس مدينة الصف، الدكتور محمد ماهر البحيري من علماء الأزهر الشريف والقس باسيلي سعد،وعدد من نواب مجلس الشعب و رموز القيادات الإسلامية والمسيحية .

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