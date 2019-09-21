التنمية المحلية: إجراء المقابلات الشخصية لـ 54 متقدما لوظائف قيادات الوزارة

تسعى وزارة التنمية المحلية بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية بالمحافظات والوزارة، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستكملت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية، التي تقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمسابقة، وذلك في ضوء الإعلان رقم ( 1 ) لسنة ٢٠١٩ للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.



وتضم فى عضويتها كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات ويترأسها وزير التنمية المحلية.



ويتم التعرف خلال المقابلات علي خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وذلك في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.



وستجرى المقابلات الشخصية، اليوم، لحوالي 54 من المتقدمين، حيث سبق وأن قامت اللجنة خلال الأسابيع الماضية إجراء المقابلات لحوالي 69 شخصًا من إجمالي 442 من المتقدمين.



أوضحت الوزارة، أن المتقدمين مقسمين كالتالي: 116 متقدما لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدما لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام.



وقد تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومي 19 و20 مايو الماضى.



وتخضع عملية اختيار القيادات المحلية لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وجميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.



وتأتي المسابقة أيضًا في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، لافتًا إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.



جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقي الطلبات حتى يوم 26 مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقًا للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.