التوت والفراخ.. 10 أطعمة تحميك من الإصابة بالزهايمر

يصادف اليوم السبت اليوم العالمى للزهايمر والذى يعد من الأمراض المنتشرة حول العالم ،ولعدم تواجد علاج للزهايمر حتى الآن والعلاجات الموجودة تقلل فقط من خطر تدهور الحالة ،والزهايمر يصيب كثير من الأشخاص فقام موقع cbs news

بتقديم بعض الأطعمة تحميك من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وهى:



1- الخضراوات الخضراء

تساعد الخضراوات الخضراء على حماية الأشخاص من خطر الإصابة بالزهايمر لاحتوائها

على فيتامين Aو C وأن حصتين فى الأسبوع تكفى لحماية الأشخاص

2- المكسرات

تحتوى المكسرات على الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة ،ولا تعمل فقط على الحماية من الزهايمر ولكن أيضًا تساعد فى خفض الكوليسترول ويجب تناولها 5 مرات فى الأسبوع

3- الفاصوليا

من الأطعمة القوية الغنية بالبروتين والألياف ، ولا تحتوى على سعرات حرارية عالية وتناولها 3 مرات يساعدك على التقليل من خطر الأصابة بمرض الزهايمر

4- التوت

يعد التوت البرى من أهم الأطعمة الموصى بها التى تقوم بحماية الدماغ بصفة عامة وأظهرت أن الفراولة أيضًا تساعد على الحماية من خطر الأصابة بمرض الزهايمر

5- الحبوب الكاملة

تناول الخبز الذى بداخلة الحبوب الكاملة لانه لا يساعد فقط على تقليل خطر الأصابة بالزهايمر ولكن يساعدك على خسارة الوزن

6- السمك

تناول السمك بجميع أنواعة يوصى به لوجود الأوميجا3 به والتى تساعد على حماية الدماغ من الزهايمر وتناولة على الأقل مرة واحدة فى الأسبوع

7- الدجاج

يفضل تناول الدجاج مرتين فى الأسبوع لانه يساعد أيضًا على الحماية من الزهايمر

8- زيت الزيتون

يجب علينا محاولة أستخدام زيت الزيتون فى أغلب الأطعمة بدلًا من الزيوت النباتية التى تضر الجسم ولانه أيضًا يحمى كثيرا من الأصابة بالزهايمر

9- اللحوم الحمراء

تفيد اللحوم الحمراء الدماغ وتحمى من خطر الأصابة بالزهايمر ولكن يفضل عدم تناولها أكثر من مرتين فى الأسبوع

10- الرمان

يعد الرمان من الفواكهة التى تساعد على حماية الدماغ من التعرض للزهايمر لأحتوائة على كثير من الفيتامينات

