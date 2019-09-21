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فن

منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:23 م
منة فضالى
منة فضالى
نورا نبيل - تصوير : أحمد بيسو
أكدت الفنانة منة فضالي على عدم وجود خلافات بينها وبين زينة وقالت: "زميلة عمل ولها احترامها ولكني ساندت عز لشعوري أنه مظلوم ولكن هذا لا يعني أن هناك خلافات بيني وبين زينة ولم أتحدث عنها من الأساس".

كشفت الفنانة منة فضالي عن سر دعمها للنجم أحمد عز في أزمته مع الأخيرة مع زينة وقالت خلال استضافتها بموقع "صدى البلد": "أحمد عز عشرة سنوات ولم يتغير وأعلم جيدًا أنه شخص جدع ومحترم جدًا ولابد أن ارد غيبته إذا تحدث عنه أحد بشكل غير لائق".

وأضافت: "أشعر بأن واجبي أن أسانده في هذه المحنة وأنا تربيت على ذلك أن أدعم اي صديق لي".
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل
منة فضالي: عز مظلوم وزينة زميلة عمل

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