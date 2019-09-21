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رياضة

أجايي: السوبر هديتنا لـ مؤمن زكريا وجماهير الأهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أهدى جونيور أجايي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز ببطولة السوبر المحلي لجماهير الأهلي وزملائه في الملعب ومؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب متمنيا شفائه وعودته مرة اخرى لصفوف للملاعب بسرعة.

وأضاف أجايي أن الأهلي حقق بطولة صعبة أمام الزمالك الذي وصفه بالمنافس القوي، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في السيطرة على معظم فترات المباراة، وساهم الهدف المبكر الذي أحرزه الفريق في تسهيل المهمة وفتح الطريق أمام التتويج باللقب.

وعن تسجيله لهدفين في المباراة قال: "الأمر يعود لزملائي في الفريق الذين بذلوا جهودا كبيرة وقدموا أداء جماعيا وبطوليا وكل ما فعلته هو ترجمة هذا المجهود من خلال إحراز الهدفين".

وأشار أجايي إلى أن السر وراء المستوى المتميز الذي ظهر به رغم غيابه عن قائمة الفريق في مباراة كانو سبورت قبل الأخيرة يعود إلى كونه لاعبا محترفا ويجب أن يكون جاهزا في أي وقت بغض النظر عن المشاركة أو عدمها فهذا ليس دوره في الأساس.

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