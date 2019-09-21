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تعليم

شاهد.. لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الأقباط بالقاهرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:20 م
لقطات مصورة من أول
لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الاقباط بالقاهرة
ياســـمين بدوي
بدأت اليوم مدرسة الأقباط الابتدائية التابعة لإدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة، أول يوم دراسي لطلاب الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، وذلك مع انطلاق العام الدراسي 2019 /2020.

حيث انتظمت الدراسة بجميع فصول المدرسة، وحرص أحمد المهني مدير عام إدارة شبرا التعليمية، واللواء محمد عقل رئيس حي شبرا، على تفقد المدرسة اليوم لمشاركة التلاميذ والمعلمين فرحة أول يوم دراسي.

وحضروا طابور الصباح، واستمعوا للإذاعة المدرسية، ثم تفقدوا مرافق المدرسة وأفنيتها ومعاملها ومكتبتها، ومروا على جميع الفصول، واطلعوا على بعض السجلات، وأثنوا على الجهد المبذول ، وشكروا مديرة المدرسة وفريق عملها الدؤوب على الالتزام بجميع تعليمات الوزارة الخاصة بضوابط انتظام سير الدراسة.
شاهد.. لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الأقباط بالقاهرة
شاهد.. لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الأقباط بالقاهرة
شاهد.. لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الأقباط بالقاهرة
شاهد.. لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الأقباط بالقاهرة
شاهد.. لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الأقباط بالقاهرة
شاهد.. لقطات مصورة من أول يوم دراسة بمدرسة الأقباط بالقاهرة

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