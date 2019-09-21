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أخبار العالم

تعرف على نتائج زيارة أبو مازن إلى النرويج

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:22 م
هذه نتائج زيارة ابو
هذه نتائج زيارة ابو مازن الى النرويج
سمر صالح
كشف مستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، اليوم، السبت، عن نتائج جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في النرويج واللقاءات التي سيعقدها على هامش زيارته للأمم المتحدة الأسبوع الحالي.

وأكد مجدي الخالدي أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى النرويج، تاريخية وهامة، عقد خلالها وعلى مدار 3 أيام عددا من اللقاءات المكثفة على جميع المستويات.

وقال مستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية، في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، إنه جرى الاتفاق على العديد من الخطوات التي سيعلن عنها مستقبلا حول دور النرويج في العملية السياسية ومواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني ومناصرة الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وشدد على دور النرويج ومساهمتها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحشد الدعم الدولي من خلال مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين، مؤكدا مساهمتها في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ودعم المجتمع المدني.

وبين أن أبو مازن سيتوجه اليوم من النرويج إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجموعة 77 والصين التي ترأسها فلسطين.

وأوضح مجدي الخالدي أن عباس سيعقد عشرات اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات وشخصيات دولية مختلفة، وسيحضر عددا من الاجتماعات منها مؤتمر التغير المناخي، وسيتم توزيع المشاركة في الاجتماعات بين أعضاء الوفد والرئيس.

وأضاف أن الرئيس سيشارك في اجتماع الدول المانحة الذي تقوده النرويج في الأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري، لافتا إلى أنه سيركز على مراجعة العملية الاقتصادية وبناء المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة دعم الدول المانحة لفلسطين.

وأشار إلى أن الاجتماع سيحضره عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس سيلقي كلمة قصيرة خلال الاجتماع تقديرا منه للدول المشاركة ولحكومة النرويج ودورها في دعم الشعب الفلسطيني.

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