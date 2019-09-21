الليلة.. حلقة خاصة من مصر النهاردة عن جرائم الإخوان واستخدام السوشيال ميديا

‎يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة علي شاشة القناة الأولى حلقة خاصة عن جرائم الإخوان واستخدام العنف ضد الشعب المصري واستخدامهم لوسائل الإعلام الممولة بهدف نشر الأكاذيب والشائعات المُضللة.



وتستضيف الحلقة أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اللواء نصر سالم رئيس هيئة الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق وليد محمد سيد عبد المقصود خبير أمن المعلومات.



وتستهدف الحلقة كشف زيف ما يبث من أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة لتضليل المواطنين البرنامج تقديم ريهام الديب واحمد سمير ويذاع فى العاشرة مساء على شاشة القناة الأولى‎.