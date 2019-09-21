ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجلو خطر بـ مواد مخدرة فى حملة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجلو خطر بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة بشوارع دائرة قسم شرطة ثان طنطا فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة .



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوجيه ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب إسلام الفولي ضربة موجعة بوقوع أخطر التشكيلات العصابية للاتجار في المواد المخدرة بالمحافظة.



وأفاد الإخطار بأن التشكيل يضم كلا من المدعوة "ز. ع. م. ا " وشهرتها زبيده ٢٣ سنة بدون عمل مقيمة ش السد العالي السلخانة القديمة ثان طنطا بحوزتها " ٣٠ قطعة حشيش - مبلغ مالي حصيلة البيع - هاتف محمول"، والمدعو " م. ا. ب .ا " وشهرته محمد العربي ٣٥ سنة عاطل ومقيم ش شمس الدين السلخانة ثان طنطا بحوزته سلاح أبيض مطواه بقصد البلطجة وترويع المواطنين - هاتف محمول" والمدعو " ع. ط. ا. ط " ١٨ سنة مقيم شارع زهران القرشي سائق توك توك وبحوزته ٣٥ جنيها و توك توك بدون تراخيص يستخدم لترويج بضاعتهم غير المشروعة.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فى المواد المخدرة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .