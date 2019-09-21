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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يؤكد سير التسكين بالمدن الجامعية بشكل منتظم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين بالمدن الجامعية يسير بشكل منتظم وفقًا لجداول التسكين المعلنة منذ أكثر من 3 أسابيع، مضيفًا أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المدرجين على جدول التسكين اليومي، وشدد أنه لا صحة لأي شائعات بهذا الشأن.

وأنهت جامعة القاهرة أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

ووفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 15 أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى الجديد يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.

وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعات يوم السبت 8 فبراير 2020 ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
رئيس جامعة القاهرة يؤكد سير التسكين بالمدن الجامعية بشكل منتظم
رئيس جامعة القاهرة يؤكد سير التسكين بالمدن الجامعية بشكل منتظم
رئيس جامعة القاهرة يؤكد سير التسكين بالمدن الجامعية بشكل منتظم
رئيس جامعة القاهرة يؤكد سير التسكين بالمدن الجامعية بشكل منتظم

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