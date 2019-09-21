اتحاد الشركات: تطبيق التكنولوجيا الرقمية يساعد على تبسيط طرق تسويق التأمين

أكد تقرير حديث للاتحاد المصرى للتأمين، أن الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا الرقمية سوف يساعد على تبسيط طرق تسويق التأمين، وتقليل التكاليف الإدارية وتكلفة التوزيع، مما يجعل التأمين في متناول الفئات ذات الدخل المنخفض، مشيرا إلى أن جاءت السوق المصرية جاء ت فى المرتبة العاشرة عالميًا بين الدول التي تعاني من الفجوة التأمينية بينما جاءت فى المركز الثانى عربيًا وأفريقيًا عقب دولتى السعودية ونيجيريا على الترتيب ، لافتا إلى أن الفجوة التأمينية بالسوق المصرية بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال العام 2018، بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي، و0٫4% معدل انتشار قطاع التأمين فى مصر،مما يؤكد على أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء الوعي التأميني وتشجيع العملاء على الاستفادة من التغطيات التأمينية لسد هذه الفجوة.



وطالب الاتحاد المصري للتأمين شركات تأمينات الممتلكات أن يستفيدوا من تجربة الصين والهند بشكل خاص حيث كان التأمين الزراعي هو المحرك الرئيسي للنمو في كلا البلدين وسد الفجوة التأمينية لديهم الى حد كبير، كما أنه على شركات التأمين العمل والتركيز على تكوين رؤية واضحة من خلال دراسة الاقتصاد السلوكي للتعرف أكثر على السلوك الشرائي للعملاء تجاه المنتجات التأمينية المختلفة.



وأشار إلى أن فجوة الحماية التأمينية بصفة مطلقة تعتبر كبيرة للغاية، ويتوقع أن تنمو أكثر مع نمو الاقتصادات، مما يمثل فرصة لنمو قطاع التأمين. ومع ذلك فقد حققت صناعة التأمين نجاحات كثيرة بصورة نسبية في الحد من فجوات الحماية في مناطق وفروع معينة من نشاط التأمين. موضحًا أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء الوعي التأميني وتشجيع العملاء على الاستفادة من التغطيات التأمينية سواء كان ذلك في الأسواق المتقدمة أو النامية، ويمكن لشركات التأمين تكوين رؤية واضحة من خلال دراسة الاقتصاد السلوكي للتعرف أكثر على السلوك الشرائي للمستهلك.