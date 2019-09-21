ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التحقيق مع كاتب تركي فضح غش وتزوير أردوغان بشأن مؤهله

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:05 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شيماء مصطفى
شرعت النيابة العامة التركية، في التحقيق مع الكاتب أرجون بويراز، لاتهامه بنشر وثائق تكشف عن عدم حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مؤهل جامعي.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، رفع أردوغان ضد الكاتب التركي، قضية، يطالب فيها بدفع تعويض قدره 100 ألف ليرة تركية، بسبب نشر هذه الوثيقة.

وأظهرت الوثيقة، أن آخر مؤهل دراسي حصل عليه رجب طيب أردوغان، كان شهادة تخرج من مدرسة الأئمة والخطباء الثانوية.

وأكد الكاتب التركي، أن الشهادة الجامعية المنشورة من قبل أردوغان ومصدقة في عام 1994، تختلف عن الشهادة المنشورة من قبل جامعة مرمرة، التي يُزعم أنه تخرج فيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تورط نجل الرئيس التركي.. فضيحة فساد جديدة تضرب قصر أردوغان

كاتب تركي: نادم على مدحي أردوغان

رغم الأزمة الاقتصادية.. أردوغان يشتري 4 سيارات جديدة بالملايين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعرفى على 5 حلول سحرية لإزالة بقع الزيت

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

هذه المواد تؤدي بك لـ أعراض سرطان الرئة بسرعة الصاروخ

طلعت كار ووش.. ريهام عبد الغفور بإطلالة غريبة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21 -9- 2019.. فيديو

الكاتب البحريني محمد البشري: فضيحة جديدة لـ الجزيرة وعار يلطخ جبين حكام قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تغير شكلها من أجل فيلمها الجديد Eternals

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها