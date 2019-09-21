التحقيق مع كاتب تركي فضح غش وتزوير أردوغان بشأن مؤهله

شرعت النيابة العامة التركية، في التحقيق مع الكاتب أرجون بويراز، لاتهامه بنشر وثائق تكشف عن عدم حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مؤهل جامعي.



ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، رفع أردوغان ضد الكاتب التركي، قضية، يطالب فيها بدفع تعويض قدره 100 ألف ليرة تركية، بسبب نشر هذه الوثيقة.



وأظهرت الوثيقة، أن آخر مؤهل دراسي حصل عليه رجب طيب أردوغان، كان شهادة تخرج من مدرسة الأئمة والخطباء الثانوية.



وأكد الكاتب التركي، أن الشهادة الجامعية المنشورة من قبل أردوغان ومصدقة في عام 1994، تختلف عن الشهادة المنشورة من قبل جامعة مرمرة، التي يُزعم أنه تخرج فيها.