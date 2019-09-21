مفتاح: شركات السياحة العالمية بدأت حجز زيارة المتحف الكبير عقب افتتاحه 2020

كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به عن تفاعل الشركات العالمية مع المتحف خاصة بعد إعلان موعد افتتاح المتحف فـي 2020.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي منذ قليل بالمتحف،وذلك لاستعراض 4 قطع أثرية ضخمة تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير.





وتابع مفتاح:الشركات العالمية عندما أعلنا هذا الموعد بدأت تراسلنا وطلبت حجوزات كثيرة لأفواج لزيارة المتحف بعد افتتاحه.



