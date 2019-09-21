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ثقافة

مفتاح: شركات السياحة العالمية بدأت حجز زيارة المتحف الكبير عقب افتتاحه 2020

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به عن تفاعل الشركات العالمية مع المتحف خاصة بعد إعلان موعد افتتاح المتحف فـي 2020.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي منذ قليل بالمتحف،وذلك لاستعراض 4 قطع أثرية ضخمة تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير.

وتابع مفتاح:الشركات العالمية عندما أعلنا هذا الموعد بدأت تراسلنا وطلبت حجوزات كثيرة لأفواج لزيارة المتحف بعد افتتاحه.

وأضاف:رئيس الجمهورية عندما اتخذ قراره بأن يكون افتتاح المتحف على مرحلة واحدة نهائيًا وعدم تقسيمه لمراحل، أحدث هذا تغييرا في خرريطة السياحة العالمية، حيث بدأت الشركات تدرج المتحف على جداول زياراتها عام 2021.

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