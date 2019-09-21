312 ليلة عرض نفذتها الثقافة ضمن مشروع مسرح المواجهة بالقاهرة والمحافظات

للعام الثاني على التوالي انطلق قطار مسرح المواجهة الذى يعد أحد فعاليات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن ومواصلة خطوات استعادة دور المسرح التنويرى فى المحافظات لبناء الإنسان وتطوير المجتمع.





قالت وزير الثقافة إن الموسم الأول من مسرح المواجهة والتجوال أثبت فاعلية التجربة باعتبارها نافذة لفتح آفاق فكرية جديدة وأبرز سمو الرسالة الفنية كأسرع وسيلة لاعادة منظومة القيم والأخلاق إلى مسارها الصحيح.





وأشارت إلى أن الموسم الثانى يوالى التأكيد على الإيمان بدور الإبداع فى تشكيل الوجدان ، مضيفة ان المشروع نجح فى جذب آلاف المشاهدين من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب حيث بدأت الفعاليات في يوليو الماضى وتم تقديم 312 ليلة عرض حتى الآن .





يشار ان مسرح المواجهة يتم تنفيذه بالتعاون بين عدد من الهيئات الوطنية تتمثل فى الهيئة العامة لقصور الثقافة ، صندوق التنمية الثقافية ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التعليم العالي ومؤسسة اسمعونا احدى كيانات مؤسسات المجتمع المدنى وغيرها ، وبدأت فعاليات الموسم الثانى بعرض ولاد البلد إنتاج فرقة المسرح الحديث الذي تفاعل الاف المشاهدين معه في على مدار 29 ليلة عرض في محافظات سوهاج ، الأقصر ، البحر الأحمر من يوليو حتى اغسطس الجاري لينتقل ليطوف بعدها بـ 62 ليلة في جنوب سيناء بمدن نويبع – دهب - شرم الشيخ - أبو زنيمة – الطور من 1 أكتوبر إلى 1 نوفمبر والمنيا من 1 الى 15 ديسمبر وأسيوط من 16 الى 30 ديسمبر.





أما العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث فقد قدم 16 ليلة بسوهاج والبحر الأحمر ليطوف بعدها بـ 15 ليلة عرض كل من المنيا من 1 نوفمبر الى 8 نوفمبر والفيوم من 9 نوفمبر الى 15 نوفمبر ويأتى ضمن مبادرة " أعرف جيشك " .





والعرض المسرحي "إشاعة في الميدان" من إنتاج فرقة المسرح الحديث يناقش التأثير السلبى للشائعات من تأليف متولي حامد ، إخراج محمود فؤاد صدقي وبطولة مجموعة شباب من خريجي وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية والموهوبين من الجامعات المصرية وقدم 12 ليلة بساحة دار الأوبرا المصرية في الفترة من 15 الى 26 سبتمبر لينتقل بعدها في 36 ليلة إلى مركز شباب الجزيرة من 1 الى 3 أكتوبر ، جامعة القاهرة من 9 أكتوبر الى 12 أكتوبر، جامعة عين شمس من 16 أكتوبر الى 20 أكتوبر، جامعة حلوان من 24 أكتوبر الى 28 أكتوبر، حي الأسمرات من 1 نوفمبر الى 5 نوفمبر، قنا من 1 فبراير الى 7 فبراير 2020 ، الأقصر من 8 الى 14 فبراير 2020 وأسوان من 15 الى 20 فبراير 2020 بـ 42 ليلة عرض .





وقدم العرض المسرحي "حزام ناشف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث 18 ليلة خلال شهر سبتمبرالجاري بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية ، قصر ثقافة كفر الدوار، قصر ثقافة المحمودية ، جامعة الاسكندرية ، مركز شباب الوادي وأوبرا دمنهور إضافة إلى 27 ليلة أخرى بالمدينة الجامعية بالاسكندرية: 2 الى 4 أكتوبر ، نادي النصر بالاسكندرية : من 5 الى 7 أكتوبر ، مدرسة فيكتوريا بالاسكندرية : من 8 الى 10 أكتوبر، قصر ثقافة الأنفوشى : من 11 الى 13 أكتوبر ، بورسعيد: من 1 الى 5 مارس 2020 ، الاسماعيلية : من 5 الى 10 مارس 2020 والسويس: من 10 الى 15 مارس 2020 والذي يدور حول اختطاف جماعة ارهابية لمجموعة شباب من مختلف الإنتماءات السياسية والطبقات الاجتماعية ، تأليف محمد الصواف ، إخراج محمد مرسي .





أما العرض المسرحي "الحالة توهان" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي سوف تقدم 23 ليلة ببورسعيد في الفترة من 1 الى 8 فبراير 2020 ، المنوفية من 15 الى 22 فبراير 2020 ودمنهور من 1 الى 7 مارس 2020 والذي يتناول قضية الإرهاب فى قالب كوميدى غنائي إستعراضى بطولة جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، ديكور محمد الغرباوي، ملابس سماح، إضاءة عز حلمي، أشعار إبراهيم عبد الفتاح، ألحان مصطفى منصور، إستعراضات حسان صابر وفرقته، مادة فيلمية إسلام مهدي، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم ، إخراج سيد خاطر.





أما عرض "الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة سوف تقدم 25 ليلة عرض في الفترة من 15 مارس إلى 7 ابريل 2020 بمحافظات أسوان ، الأقصر ، قنا وتدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية ، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران وبطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، منحوتات أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.





كما يقدم عرض "كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة 24 ليلة عرض بطنطا في الفترة من 3 الى 11 نوفمبر، الأقصر من 1 الى 7 ديسمبر وأوبرا دمنهورمن 15 الى 22 فبراير 2020 ، العرض غنائي درامي يناقش عددًا من قضايا المجتمع المصري المعاصر مثل طغيان التكنولوجيا ، الزواج ، التفكك الاسرى وذلك من خلال إستحضار شخصية الصحابي أويس القرني ، تأليف نسمة سمير ، موسيقى محمد عزت ، ديكور وملابس مى نبيل ، أشعار محمد بهجت وإخراج ماهر محمود .



