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أخبار العالم

رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر يعلن ترشحه للرئاسة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقال ابن قرينة، في مؤتمر صحفي صباح اليوم: "أمامكم اليوم أعلن ترشحي لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر بإذن الله تعالى ثم بعزم المخلصين يوم 12 ديسمبر 2019".

وتابع رئيس حركة بين البناء الوطني: "عزمت على هذا الترشح استكمال ما بدأه شعبنا العظيم في الحراك، ولأحدث القطيعة مع الاستبداد والفساد، ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته".

وكان الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح دعا الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر.

وكان رشيق خودير، القيادي في حزب "السلام" الجزائري قد أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، قبل أيام.

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