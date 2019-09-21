افتتاح معرض الإنتاج الحربي للسلع المعمرة والمفروشات بالعريش .. و15 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة في شمال سيناء بفائدة 6 %.. صور

- محافظ شمال سيناء يفتتح معرض الإنتاج الحربي للسلع المعمرة والمفروشات

* اللواء عبد الفضيل شوشة:

- الفرصة متاحة أمام الشباب في شمال سيناء للحصول على القروض

- تمويل المشروعات الصغيرة بسيناء بــ 15 مليون جنيه وفائدة 6 %



افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، معرض الإنتاج الحربي للسلع المعمرة والمفروشات، بمقر مجلس محلى المحافظة بوسط مدينة العريش ، وشهد المعرض فى يومه الأول إقبالا شديدا من الأهالي لشراء احتياجاتهم.



وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المعرض يأتي استكمالا لسلسلة معارض بدأت بمعرض للمدارس ثم معرض لكافة الاحتياجات المنزلية للأسر، داعيًا جميع أهالى شمال سيناء للاستفادة من هذه المعارض.



ولفت محافظ شمال سيناء، إلى أن هذه المعارض تقدم عروضا مميزة، معربا عن شكره للجهات العارضة لما قدمته من خدمة لأهالي المحافظة.



بدوره قال فتحى راشد ابو حمده، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء ، إن المعرض تتوفر فيه منتجات شركات مصرية من كافة أنواع السلع المعمرة من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية، إضافة لكافة انواع المفروشات والملابس، وجناح خاص بالمشغولات الحرفية السيناوية من العبايات والأثواب المطرزة وغيرها من منتجات حرفية لشباب سيناء لإتاحة الفرصة أمامهم لتسويق منتجاتهم واستفادة الأهالى منها.



وقال إن المنتجات تباع للجمهور بسعر مخفض، وتوفير فرصة التقسيط للموظفين بتيسيرات خاصة خدمة لقطاع الموظفين بعد استيفاء استمارة الشراء.



على جانب آخر أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، ان فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء ، وافق على تمويل مشروعات للصناعات بحيث يستفيد منها شباب المحافظة.



وأوضح أنه بناء على التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية المشروعات، الصغيرة برئاسة نيفين جامع تمت الموافقة على مشروع تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بشمال سيناء، بتمويل 15 مليون جنيه، وبحيث تكون مدة سداد 60 شهرا ، بنسبة عائد 6‎%‎.



وقال إن الهدف العام هو تفعيل دور الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل لهم بالمحافظة، إذ يهدف المشروع حل مشكلة البطالة، ورفع المستوى المادى والفنى للشباب، لافتًا إلى أن المستهدف فئة الشباب من الجنسين، والاشتراطات هى الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة والتفرغ للمشروع وإدارته وان يكون متواجد بنفس المحافظة مكان النشاط .



من جانبها .. قالت امال زيدان رئيس جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، ان الفرصة متاحة لشباب شمال سيناء ، للتقدم والحصول على القروض من مقر فرع الجهاز بالعريش .