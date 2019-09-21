نشرة الرياضة.. اتحاد الكرة يعاقب الأهلي.. خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي.. حسن شحاتة يعلق على تعيين البدري مدربا لمنتخب مصر

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، السبت الموافق 21 -9-2019، ومن أبرزها:
النادي الأهلي يطالب لاعبيه بغلق ملف السوبر المصري استعدادا لمباراة سموحة
طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه بسرعة غلق ملف السوبر المصري الذي أقيم مساء أمس، الجمعة، باستاد الجيش المصري ببرج العرب، أمام نادي الزمالك، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق سموحة المقرر لها بعد غد في أولي مواجهات أبناء الرداء الأحمر في مسابقة الدورى المصري.
جوارديولا يكشف عن خليفته في مانشستر سيتي
كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن خليفته لتدريب الفريق مستقبلا، بعد رحيله عن السيتي.
تعرف على مدة غياب محمود متولي عن الأهلي
أكدت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بتمزق في العضلية الخلفية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري.
تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو
علق حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تولي حسام البدري قيادة الفراعنة خلفا للمسيكي خافيير أجيري.
موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة مع أستون فيلا أمام أرسنال
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية عن موقف مشاركة محترفنا المصري محمود تريزيجيه مع فريق استون فيلا الإنجليزي أمام منافسه أرسنال في المباراة التي ستقام غدا، الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب الإمارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
5 أسباب وراء فوز النادي الأهلى بالسوبر المصرى على حساب الزمالك
نجح الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 11 فى تاريخ القلعة الحمراء.
اتحاد الكرة يعاقب رمضان صبحى وحسام عاشور
كشفت مصادر قوية داخل اتحاد الكرة عن تعرض ثنائي النادي الأهلى رمضان صبحى وحسام عاشور، لعقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري على خلفية رقصهما على سباب جماهير النادي الأهلي لنظيره الزمالك عقب نهاية لقاء السوبر المصري.
الزمالك يستعد للاتحاد السكندري في مستهل مشواره بـ الدوري العام
أدى لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباتهم اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد "الاثنين"، في الجولة الأولى من مباريات الفريق الأبيض بالدوري.
النادي الأهلي يطالب لاعبيه بغلق ملف السوبر المصري استعدادا لمباراة سموحة
طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه بسرعة غلق ملف السوبر المصري الذي أقيم مساء أمس، الجمعة، باستاد الجيش المصري ببرج العرب، أمام نادي الزمالك، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق سموحة المقرر لها بعد غد في أولي مواجهات أبناء الرداء الأحمر في مسابقة الدورى المصري.
جوارديولا يكشف عن خليفته في مانشستر سيتي
كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن خليفته لتدريب الفريق مستقبلا، بعد رحيله عن السيتي.
تعرف على مدة غياب محمود متولي عن الأهلي
أكدت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بتمزق في العضلية الخلفية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري.
تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو
علق حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تولي حسام البدري قيادة الفراعنة خلفا للمسيكي خافيير أجيري.
موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة مع أستون فيلا أمام أرسنال
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية عن موقف مشاركة محترفنا المصري محمود تريزيجيه مع فريق استون فيلا الإنجليزي أمام منافسه أرسنال في المباراة التي ستقام غدا، الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب الإمارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
5 أسباب وراء فوز النادي الأهلى بالسوبر المصرى على حساب الزمالك
نجح الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 11 فى تاريخ القلعة الحمراء.
اتحاد الكرة يعاقب رمضان صبحى وحسام عاشور
كشفت مصادر قوية داخل اتحاد الكرة عن تعرض ثنائي النادي الأهلى رمضان صبحى وحسام عاشور، لعقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري على خلفية رقصهما على سباب جماهير النادي الأهلي لنظيره الزمالك عقب نهاية لقاء السوبر المصري.
الزمالك يستعد للاتحاد السكندري في مستهل مشواره بـ الدوري العام
أدى لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباتهم اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد "الاثنين"، في الجولة الأولى من مباريات الفريق الأبيض بالدوري.