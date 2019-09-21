إصابة 11 شخصا بينهم طفل في حادثي تصادم وعبور مشاه بالبحيرة

أصيب ١١ شخصا بينهم طفل بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج بالمخ إثر وقوع حادثي تصادم بين سيارتى بمركز أبو المطامير وعبور مشاه أمام كلية اللغة العربية بايتاى البارود وتم نقل المصابين إلى أربعة مستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغين الأول من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بإصابة طفل بحادث عبور مشاه أمام كلية اللغة العربية وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة "مازن محمد فريد: ٥ سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الطفل لمستشفى إيتاى البارود العام.



وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أبو المطامير كفر الدوار بقرية كوم الفرج وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة ميكروباص أثناء مرورها من فتحة مطب على الطريق مع سيارة أخرى.



وأسفر الحادث عن اصابة 10 اشخاص من مستقلي السيارتين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج بالمخ وتم نقل المصابين لمستشفيات أبو المطامير العام والشاملة بكفر الدوار والجامعة بالإسكندرية وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.