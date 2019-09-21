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فن

بفستان ذهبي.. روجينا تتألق بمهرجان الجونة السينمائي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:51 م
روجينا
روجينا
مصطفى كرم
شارك المصور إسلام متولي، صورة للفنانة روجينا عبر صفحته بإنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت روجينا بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا ذهبيا مكشوف الاكتاف مع فتحة من الأسفل لكشف الساق.

واعتمدت روجينا على إبراز انوثتها بوضع ميكب خفيف علي وجهها مع بلون ترابي مع تصفيف شعرها وإسداله للخلف وحمل شنطة ذهبية صغيرة بيدها.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة.

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