بفستان ذهبي.. روجينا تتألق بمهرجان الجونة السينمائي

شارك المصور إسلام متولي، صورة للفنانة روجينا عبر صفحته بإنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.





وحلت روجينا بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا ذهبيا مكشوف الاكتاف مع فتحة من الأسفل لكشف الساق.





واعتمدت روجينا على إبراز انوثتها بوضع ميكب خفيف علي وجهها مع بلون ترابي مع تصفيف شعرها وإسداله للخلف وحمل شنطة ذهبية صغيرة بيدها.



