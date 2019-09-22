نائب: 3 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

قال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن هناك عددا من القوانين التى يجب على البرلمان إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس مثل قانون المحليات وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ.



وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان عليه مسئولية كبيرة خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة عدد من الملفات الإقتصادية التى تهم المواطنين، مؤكدا أن مجلس النواب سيعمل لصالح المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة لكى يجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

