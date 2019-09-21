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أخبار العالم

كاتب سعودي لـ الرئيس السيسي: ضع السوط وارفع السيف

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
عرفة البنداري
وجه الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، الذي يكتب زاوية شيء من في صحيفة الجزيرة السعودية، اليوم "السبت"، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب آل الشيخ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الى فخامة الرئيس المصري منقذ مصر من براثن الاخونج عبدالفتاح السيسي اقول: فضع السوط وارفع السيف حتى لا تدع فوق ظهرها اخوانيا هذا هو الحل".

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