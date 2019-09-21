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منوعات

بعدما رفضتها فرنسا وألمانيا.. إليك أشهر 10 معلومات عن عملة فيسبوك

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:36 م
عملة فيسبوك ليبرا
عملة فيسبوك ليبرا
شيماء عبد المنعم
بالرغم من مخاوف الحكومات من استخدامها في عمليات غسيل الأمول، ورفض بعض الدول تداول العملة الرقمية المشفرة بها وتعرضها للتحقيق تنوى شركة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook" إطلاق عملة ليبرا "Libra" العام المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن مسؤولين في 26 بنكًا مركزيًا من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل السويسرية، بسبب المخاوف المقلقة حول تهديد تلك العملة الرقمية للاستقرار المالي العالمي.

وانتقدت العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا العملة الرقمية "ليبرا"، حيث أعلنت وزارة المالية الفرنسية أن فرنسا وألمانيا اتفقتا على حظر العملة المشفرة المملوكة لشركة فيسبوك "ليبرا"، وأكدت الحكومتان في بيان مشترك أنه لا يمكن لأي كيان خاص المطالبة بامتلاك السلطة النقدية، التي دائمًا ما تكون حقًا سياديًا للدول وحدها.

وقد تعهدت شركة "فيسبوك" في وقت سابق بالتواصل مع مختلف السلطات الرقابية في العالم لتهدئة مخاوفها قبل إطلاق العملة الرقمية، وهي العملية التي قد تستغرق بعض الوقت لإقناع المستخدمين بها.

إليك أبرز 10 معلومات عن عملة ليبرا "Libra" الرقمية:

1- تخطط شركة "فيسبوك" إطلاق العملة المشفرة في عام 2020.

2- هي عملة رقمية لامركزية، تديرها مؤسسة غير ربحية ومقرها جنيف سويسرا، هدفها هو أن تكون متاحة على نطاق واسع ومستقرة وآمنة.

3- إنشاءت "فيسبوك" منظمة يشارك فيها 27 مؤسسة عالمية تحت اسم "ليبرا"، ومن بين أبرز المؤسسات المشاركة في هذه المنظمة "باي بال وماستركارد وفودافون وأوبر وسبوتيفاي وفيزا وايباي وBooking وCoinbase".

4- تعتمد طريقة عمل "ليبرا" قائمة على قاعدة بيانات مفتوحة المصدر المسماة بلوكتشين "Blockchain"، مما يعني أنه يمكن لأي مطور أو خدمة أو شركة في العالم ان تستخدمها وتتعامل بها.

5- فيسبوك أسس شركة فرعية مستقلة تدعى كليبرا "Calibra"، يرأسها ديفيد ماركوس قائد فريق البلوكتشين في فيسبوك.

6- المعلومات التى يتم مشاركتها عبر "calibra" ستكون منفصلة عن مايتم مشاركته عبر “فيسبوك” .

7- فيسبوك لن يكون له مميزات إضافية عن باقي أعضاء المنظمة.

8- منصة "ليبرا" ستحمل العديد من المحافظ الإلكترونية لمختلف الشركات.

9- الخدمة في البداية ستكون لتحويل الأموال، وسيتم تطويرها بعد ذلك للأعمال التجارية مثل دفع الفواتير وغيرها من الخدمات.

10- إمكانية إرسال العملة الرقمية باستخدام الهواتف الذكية بتكلفة منخفضة.

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