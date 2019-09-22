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برلمان

برلمانى يتقدم بتعديل على قانون العمد والمشايخ خلال دور الانعقاد الخامس

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب ممدوح مقلد ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إنه سيعيد تقديم مقترح بتعديل على قانون العمد والمشايخ خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأشار مقلد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل القانون ينص على أنه من حق وزير الداخلية أن يقبل المرشح لمنصب العمدة إذا كان مرشحا وحيدا، وإذا لم يؤد الخدمة العسكرية.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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